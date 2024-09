Aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, il Comune di Milano approva il ricorso: “Saremo insieme ad altre città”

Milano, 27 settembre 2024 – La giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera relativa al ricorso contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, che sarà portato avanti insieme ad altri Comuni.

Dopo che la delibera sarà stata approvata anche dagli altri Comuni interessati, il ricorso verrà depositato al Tar, forse la prossima settimana. “Ci siamo associati al ricorso come altri comuni - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'evento di apertura della Green Week - confermo che siamo associati al ricorso, per le tempistiche non so ancora niente”.

Lo scorso luglio, il primo cittadino del capoluogo lombardo si era detto pronto ad associarsi al ricorso al Tar già annunciato dai 9 primi cittadini dei Comuni che fanno parte del Consorzio Urbanistico Volontario (Cuv) dell’area immediatamente a ridosso dello scalo. La decisione di rivolgersi al tribunale amministrativo era stata confermata dai sindaci del Varesotto per il tramite di Stefano Aliprandini, vicesindaco di Somma Lombardo, che aveva sintetizzato il senso di questa scelta senza risparmiarsi un pizzico di ironia: “Ci hanno sorvolato”. Il riferimento era al mancato coinvolgimento dei Comuni da parte di chi ha provveduto all’intitolazione in tempi accelerati: il presidente di Enac, Pierluigi di Palma, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.