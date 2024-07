Pier Silvio Berlusconi sull’intitolazione di Malpensa al padre: “Nessuno ci ha informato, ma la polemica di Sala fa ridere”

Non sapeva nulla la famiglia Berlusconi dell’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa all’ex presidente del Consiglio. “'Tutto ciò che viene intitolato in onore di nostro padre a noi fa piacere, questo è sicuro. Poi le polemiche personalmente mi hanno infastidito, devo dire che lasciano anche il tempo che trovano”, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset riguardo alla vicenda che ha scatenato polemiche, petizioni e presidi contro l’iniziativa.

“Era opportuno farlo adesso o più avanti? Non lo so”, aggiunge. “Noi figli non siamo stati informati di questa cosa se non a cose praticamente fatte. Non siamo stati coinvolti e onestamente poco importa”. Quanto alle critiche, “chi polemizza oggi vuole fare polemica sulla polemica e mi fa ridere, se non di peggio… Si può dire di non essere d’accordo perché il Berlusconi politico non lo meritava ma polemizzare con questi toni e in questo modo non mi è piaciuto. La polemica sulla polemica è terribile”.

Le accusa a Giuseppe Sala

Risponde a tono soprattutto al sindaco Giuseppe Sala, che si era rivolto direttamente a Marina Berlusconi chiedendole: “Ma non era meglio aspettare, far sì che gli animi si distendessero, far leggere alla storia la vicenda di suo padre con più tranquillità?”. Sala, ha detto Pier Silvio, “scrive a mia sorella sui social, a lui dico ‘dì se sei favorevole o no’. Non rompere. Puoi anche dire che sei contro per mille motivi ma non fare polemica sulla polemica, pensasse a Milano. Chi si rivolge a mia sorella mi fa veramente ridere”. Dura critica, infine, anche all’operato del primo cittadino: “Io vivo in Liguria ma tutte le volte che ci vado dico che Milano è un disastro, traffico, delinquenza, buche”, ha concluso Pier Silvio.

La replica del sindaco

“Mi pare di aver posto la questione Malpensa con garbo ed educazione”, ha scritto Sala su Facebook dopo le parole del figlio di Berlusconi. “Se poi mi tocca interloquire con chi si rivolge a me dicendomi di ‘non rompere’, io non muto comunque il mio comportamento. Nel merito, io userei la dedica per fare politica? Vorrei sommessamente ricordare che c’è in Italia un partito politico che porta il nome di Berlusconi. L’intitolazione non è quindi un atto politico?”.