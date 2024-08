Ricordate le vittime di Hiroshima

Non dimenticare mai. È questo l’imperativo morale del Comitato Amici del Tempio Civico di Sant’Anna che sull’esempio del cittadino benemerito Angioletto Castiglioni, sopravvissuto al lager di Flossenburg, per tutta la vita testimone di pace, ieri, 6 agosto, come succede da anni, ha proposto un momento di riflessione dedicato alla tragedia atomica di Hiroshima e Nagasaki. Il Comitato all’interno della chiesetta di Sant’Anna, centro di educazione permanente alla pace, ha allestito un ricordo delle vittime, esposti il testo della preghiera che Papa Giovanni Paolo II recitò a Hiroshima e una poesia dedicata a Sadako, una bambina tra le vittime di quella tragedia, che sperava nella pace e realizzava gru di carta, simbolo di pace. Ogni giorno risuonano i rintocchi della campana della chiesetta che custodisce la memoria dei Caduti nelle guerre, nella Lotta di Liberazione e nei Lager nazisti, ieri quei rintocchi si sono uniti al ricordo di Hiroshima.