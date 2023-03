Riconoscimento da Roma Premio nazionale del Paesaggio alla Rete dei giardini storici

di Laura Lana

Il Premio nazionale del Paesaggio va a Re.Gi.S., la rete dei giardini storici del Nord Milano e della Brianza che ha sede a Villa Ghirlanda Silva. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito a Roma dal ministero della Cultura nell’ambito della Giornata nazionale del Paesaggio. "Re.Gi.S. e con lei Cinisello Balsamo si è distinta in un’iniziativa che premia enti e soggetti rispettosi di quanto sottoscritto con la convenzione europea del 2008 per la salvaguardia e il valore culturale del paesaggio", commenta l’assessore alla Cultura Daniela Maggi. Nella motivazione, firmata dal ministro Gennaro Sangiuliano, è stata premiata "l’attività di messa in rete degli enti responsabili alla gestione dei giardini storici, svolta con il coinvolgimento di esperti nella gestione del restauro, per la formazione permanente di personale specializzato, volta alla promozione turistica e valorizzazione culturale dei parchi come elemento programmatico di sensibilizzazione ai valori del paesaggio storico". Solo a Cinisello, si va dalle visite guidate per far conoscere la storia del patrimonio allo studio architettonico sul parco di via Frova, per riportarlo all’antico splendore, dal restauro dell’obelisco realizzato all’epoca dei conti Silva a quello della facciata della villa e delle statue che caratterizzano lo spazio esterno. A ritirare il riconoscimento è stata Laura Sabrina Pelissetti, presidente dell’associazione Re.Gi.S., in rappresentanza di tutti i soci che hanno contribuito, con impegno, determinazione e passione, alla divulgazione dei valori del paesaggio e all’attivazione dei progetti di tutela, gestione e pianificazione. Oltre a promuovere la diffusione di criteri e strumenti per una buona e sostenibile gestione dei parchi storici, la Rete in questi anni ha sperimentato partnership scientifiche, portando avanti anche campagne di ricerca e attività di formazione, iniziative ed eventi. "Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio. Ancora una volta una realtà del nostro territorio si è resa protagonista a livello nazionale per ricevere un encomio per il lavoro svolto, per la professionalità e l’impegno", ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi.