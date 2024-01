Riapre la Piscina Azzurra: "Miracolo diventato realtà"

Ci sono voluti oltre due anni di lavori: finalmente la Piscina Azzurra ha riaperto i battenti. Domenica, il sindaco Rino Pruiti e i responsabili della "Buccinasco Piscine" hanno tagliato il nastro della nuova struttura. "L’Azzurra è stata oggetto di diversi interventi di ristrutturazione realizzati dalla società Buccinasco Piscine - spiegano dal Comune -. Oltre al rinnovo degli impianti tecnologici e delle vasche, sono stati rivisti anche gli spazi interni per garantire maggior comfort e accessibilità dei locali. Complessivamente, Buccinasco Piscine ha investito oltre due milioni di euro. A settembre 2024, una volta completati gli interventi di ristrutturazione e consolidamento da parte del Comune, sarà accessibile anche la seconda parte dell’edificio". L’Azzurra aveva chiuso nel 2020 per la pandemia e non ha mai riaperto. La storia della piscina inizia nel 1999, quando la Giunta Lanati aveva stipulato una convenzione che prevedeva la gestione privata della struttura fino al 2036. In base a quanto accordato, gli interventi di manutenzione necessari a garantire il funzionamento dell’impianto spettavano al privato, la società Engie. Ma tra manutenzioni carenti e criticità nella gestione del servizio, è nato un confronto legale tra Comune e gestore, oltre a perizie tecniche che certificavano diversi problemi. Risultato: si sono resi necessari imponenti lavori per rimettere in sesto l’Azzurra. La Giunta Pruiti ha infine modificato la convenzione trentennale, intervenendo per i lavori di consolidamento, mentre alla società Buccinasco Piscine sono toccati i lavori più grossi per rimettere in sesto l’impianto.

Ora, la piscina è pronta a ripartire, con diverse novità. Tra queste, la collaborazione con "Lombardia Nuoto" e "Nuotatori Milanesi", società di gestione di centri natatori. "Un miracolo che diventa realtà - commenta il sindaco Rino Pruiti -. Riapriamo la nostra storica piscina dopo un periodo lunghissimo di chiusura che ha causato molti disagi a numerosi cittadini, anche con la sofferta perdita di posti di lavoro. Grazie al nuovo accordo con Buccinasco Piscine - prosegue Pruiti -, voltiamo finalmente pagina e il territorio torna ad avere la sua piscina di riferimento. Più bella, efficiente dal punto di vista energetico, con nuovi impianti tecnologici". "Abbiamo lavorato per restituire alla comunità un polo sportivo di eccellenza - aggiunge Davide Lopes, presidente di Buccinasco Piscine -. Il pubblico potrà nuovamente usufruire della Piscina Azzurra contando su sicurezza, comfort ed efficienza tecnologica".