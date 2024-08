Riapre il Labirinto dei girasoli: "Contro i venti di guerra abbiamo bisogno di bellezza"

L’anno scorso la grandine devastò la magnifica distesa verde e gialla appena dopo la fioritura. Ma è pronto a riaprire, di qui a una decina di giorni, il Labirinto dei girasoli fiore all’occhiello settembrino della Cascina Claudina, grande azienda agricola e fattoria sociale nelle campagne di Corneliano Bertario. Come per molte altre sementi, semina in ritardo anche per i girasoli, causa luglio bagnato.

"Ma se tutto va come deve - così Maria Antonia Ceriani, titolare del complesso - fra una decina di giorni potremmo vedere i fiori". Labirinto grande attrazione per grandi e piccini, e immagine d’armonia. Due anni fa, all’edizione d’esordio, i vialetti del labirinto tracciarono, bene visibile dall’alto, la scritta Pace. Oggi come allora soffiavano venti di guerra: "E noi invece abbiamo bisogno di bellezza". Quello con il labirinto dei girasoli non è che il primo dei tanti appuntamenti di fine estate nell’azienda cornelianese che risuscitò i grani antichi della tradizione (ardito, mentana, gentilrosso) e dove ogni anno si tengono seminari e incontri sulla preparazione di piatti e pasti a base di cereali.

Il primo appuntamento post vacanze è sabato sera, con un ritrovo in notturna per grandi e piccini. Ritrovo (su prenotazione) alle 19, poi una serie di iniziative: vendita di prodotti agricoli, una prima passeggiata nel labirinto, fiorito o meno, un film sotto le stelle, per chi lo voglia la possibilità di un pernottamento in tenda. Altro appuntamento importante il 13, con una camminata benefica, dalle 19, in ricordo della da poco scomparsa ex assessora Valeria Comparini e con raccolta fondi a favore dell’Alleanza contro il tumore ovarico (Acto). Adesione obbligatoria entro il 10 dicembre. Il 14, invece, sarà il giorno del primo Open day della fattoria sociale, e della presentazione degli incontri autunno-inverno. Dedicati a tutti, ma soprattutto alle donne.

"Quest’anno con qualche novità - spiega Ceriani -. Come ogni anno ci incontreremo alla Claudina con cadenza mensile. Oltre alla presenza di una psicologa, avremo con noi uno specialista di ambiti o discipline varie: estetica, nutrizione, sport, moda, prevenzione e salute. È una consuetudine, questa degli incontri, cui tengo molto". Tutte le info sono aggiornate sulla pagina della Cascina Claudina.