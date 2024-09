Riaperta al traffico piazza Frattini con nuova segnaletica

Piazza Frattini è riaperta al traffico. Dopo anni di lavori per la fermata della linea metro M4, la viabilità è stata ripristinata. Nei giorni scorsi sono stati posizionati gli ultimi cartelli stradali ed è stata asfaltata la strada. Nella giornata di lunedì, inoltre, è stata riaperta anche via Lorenteggio in direzione centro. È tornata pure possibile la circolazione su una corsia della carreggiata sud (direzione centro) di via Lorenteggio, nel tratto tra via Tito Vignoli e via Leone Tolstoj. La Piazza subirà qualche cambiamento a livello di design, con nuove aree verdi, zone giochi e dedicate a cani e una nuova pavimentazione in ghiaia.