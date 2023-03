“Ri-Party-Amo” 100 nuovi alberi dentro i parchi

La campagna "Ri-Party-Amo" del Wwf, legata alle tappe dei concerti del "Jova Beach Party 2022", ritorna a Bresso, per un secondo appuntamento di pulizia dalle plastiche e di rigenerazione naturale delle aree verdi del territorio locale: domani dalle 14.15, il ritrovo per i cittadini e i volontari del Wwf è tra i prati dei parchi del centro storico, con ingresso da via Milano, per l’iniziativa "100 alberi per Bresso". Come per la prima giornata dello scorso 18 febbraio, lungo le sponde del Seveso e nel parchetto pubblico di via Papa Giovanni XXIII per l’iniziativa "Puli-Amo il Seveso", anche per la seconda saranno ripuliti dalla plastica e dai piccoli rifiuti il parco Renzo Rivolta, il parco pubblico di via Milano e l’area verde dietro i capannoni della Iso Rivolta. Ma non solo: proprio nel prato tra la ex struttura industriale della Iso e il Renzo Rivolta saranno piantumate, come peraltro in via Papa Giovanni XXIII, cento piantine forestali, "proseguendo una piantumazione di piccoli alberelli che era stata fatta prima del Covid – spiega il sindaco di Bresso, Simone Cairo –. L’obiettivo è quello di far nascere in questa zona dei parchi del centro un piccolo bosco urbano. Invito i cittadini a partecipare a questo evento". Sempre tra queste storiche aree verdi del centro cittadino, l’obiettivo del Comune di Bresso è di piantumare a breve anche alcuni cedri. Di certo, sempre domani pomeriggio, un nuovo albero metterà le sue radici a Bresso. Si tratta di una magnolia, che sarà piantata nel parco delle Rimembranze, in occasione della “Giornata nazionale per le Vittime del Covid-19". La cerimonia è prevista per le 17. Per partecipare a “100 alberi per Bresso”, basta iscriversi su www.wwf.itcosa-facciamoeventipuliamo-bresso.

Giuseppe Nava