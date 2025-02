“Ri-generare legami“. È tempo di proposte

Quinta edizione del bando “Rigenerare legami“: c’è tempo per inviare proposte fino al 15 marzo. L’esperienza è entrata ormai a far parte strutturalmente delle linee di azione per il welfare di comunità del territorio dell’ambito garbagnatese e la sua prosecuzione è parte degli indirizzi del nuovo piano di zona 2025-2027. Le quattro passate edizioni hanno permesso di sostenere l’attivazione di circa 500 cittadini nella realizzazione di 84 idee progettuali che hanno interessato quasi 4mila persone. L’iniziativa si propone di promuovere la costruzione di relazioni solidali e di forme di socialità all’interno delle comunità locali, favorire l’attenzione alle persone fragili, contrastare l’isolamento che connota i contesti urbani e promuovere supporti leggeri a situazioni di vulnerabilità. Nello specifico il bando si propone come occasione di attivare i cittadini nell’esprimere le proprie necessità e nell’ideare e sperimentare collettivamente possibili soluzioni concrete.

È possibile partecipare per riqualificare i luoghi e gli spazi che vengono frequentati collettivamente, per risparmiare, riutilizzare e organizzare al meglio i consumi, per gestire in modo condiviso il tempo e la quotidianità, per proporre iniziative culturali e animative nei vari quartieri. Sono ammessi gruppi informali di cittadini dei Comuni di Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate, Novate, Paderno, Senago, Solaro, composti da almeno 5 persone accomunate dallo stesso bisogno o dalla condivisione della stessa idea. Il contributo richiesto per ciascun progetto non potrà essere superiore ai 2.500 euro e non potrà superare il 70% del valore complessivo del progetto. Le iniziative dei progetti dovranno avere carattere continuativo e concludersi entro ottobre 2026. Il progetto va presentato e inviato entro il 15 marzo all’indirizzo mail pdz@comuni-insieme.mi.it, compilando la domanda, l’accordo di collaborazione e la scheda di progetto, scaricabili dal sito www.ambitogarbagnatemilanese.it, dove è possibile trovare ulteriori informazioni.

Davide Falco