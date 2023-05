“Ri-generare legami” Al via 29 nuovi progetti

Cittadini in prima linea per intercettare i bisogni della propria comunità e stringere legami sociali. All’avvio 29 nuovi progetti finanziati dal Bando ri-generare legami. Ieri mattina, in occasione della “Civil week 2023”, i cittadini neovincitori della quarta edizione del Bando Ri-generare legami si sono ritrovati al teatro LaBolla di Bollate per dare avvio ai loro progetti. Tutto è partito cinque anni fa con la prima esperienza del Bando di Welfare in azione, promosso da Fondazione Cariplo, grazie al quale il territorio del Garbagnatese ha dato il via al bando Generare legami con il progetto #VAI, per fare emergere e sostenere iniziative di solidarietà e vicinanza che partissero dal basso.

Nelle prime tre edizioni sono stati sostenuti 55 progetti all’interno dei quali si sono attivate complessivamente quasi 600 persone per la realizzazione di oltre 450 eventi sul territorio, che a loro volta hanno coinvolto oltre quattromila cittadini. Iniziative che hanno rafforzato il protagonismo civico e la capacità della cittadinanza di intercettare i bisogni emergenti nella comunità. "La pandemia ha reso visibili le diverse vulnerabilità che attraversano le nostre comunità: il progressivo impoverimento per chi ha perso il lavoro o ha visto ridurre il proprio reddito e non riesce più a soddisfare le proprie necessità; l’aggravarsi delle condizioni di solitudine e di isolamento che ha colpito in particolare i più fragili; il diffuso divario digitale che amplifica le esclusioni e alimenta fenomeni di autoisolamento dei più giovani; la difficile gestione dei carichi di cura e nella conciliazione tra esigenze famigliari e lavorative", spiegano gli organizzatori.

Il bando si è rivelato un’esperienza di attivazione così potente che gli 8 Comuni dell’ambito di Garbagnate hanno ritenuto di darne continuità. La quarta edizione del bando è quindi una nuova occasione per far emergere idee e attivazioni di vicinanza e solidarietà da parte di cittadini all’interno dei propri contesti di vita: condomini, quartieri, comunità. In questa quarta edizione sono stati selezionati e finanziati 29 progetti, per un valore di oltre 50mila euro, messi a diposizione dal Bando del Piano sociale di zona del Garbagnatese.

Davide Falco