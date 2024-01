Rho, quindici anni di violenze: mamma e figlia trovano il coraggio e chiamano i carabinieri. Arrestato 48enne

Milano, 4 gennaio 2024 – Quindici anni di violenze ai danni della moglie e della figlia, ma finalmente le due donne hanno trovato il coraggio di denunciare e l’uomo è stato arrestato.

La vicenda è accaduta a Rho, nel Milanese: ieri pomeriggio, una 46enne, dopo esser stata colpita con un bastone di ferro dal marito, è scesa in strada e ha chiamato i carabinieri. L’uomo aveva anche strattonato per i capelli la figlia 18enne. Non era la prima volta che capitava: le violenze proseguivano dal 2008 e ieri è stata solo l’ennesima sopraffazione.

Dopo la telefonata di aiuto, i militari si sono precipitati dalla 46enne e l’hanno soccorsa. Lei e la figlia sono state portate all’ospedale di Garbagnate: la prima guarirà in cinque giorni e la seconda in dieci. Mentre il marito e papà delle giovane, un 48enne, è stato arrestato.