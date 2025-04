Rho, un tetto per ripartire. Pronti i 4 alloggi ristrutturati da assegnare agli sfrattati

L’intervento di riqualificazione dei 4 alloggi di via Torino 4 destinati all’emergenza abitativa delle famiglie si è concluso. La consegna è prevista entro poche settimane. La nuova scuola primaria di Terrazzano sta diventando realtà, poco distante da quella attuale. E ancora, nel centro sportivo di via De Gasperi si lavora per completare i campi da padel con appositi spogliatoi e servizi. Sono alcuni tasselli del maxi progetto “Rho, la città che cambia“ che il Comune di Rho sta realizzando grazie ai fondi del Pnrr e altri finanziamenti. Trenta progetti destinati in parte a cambiare il volto della città e in parte a rispondere ai bisogni della comunità. Nei giorni scorsi il sindaco Andrea Orlandi, la vice Maria Rota Vergani, i tecnici e gli assessori competenti hanno fatto sopralluoghi in alcuni cantieri per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. "Negli alloggi di via Torino, assegnati a Sercop con vincolo decennale, saranno accolte famiglie in carico a servizi sociali di Rho, che vivono una precarietà abitativa o si trovano sotto sfratto. D’intesa con l’assessore alle politiche sociali Paolo Bianchi, verranno messi in atto progetti temporanei di durata annuale, come previsto dai vincoli dei finanziamenti, per favorire l’autonomia. Questo dovrebbe portare a un’alternanza di residenti, per poter aiutare più persone possibile". In via Dalmazia, nella frazione di Terrazzano, la struttura della nuova scuola è ben visibile. Il maltempo dei mesi scorsi ha causato qualche ritardo, ma ora l’impresa sta cercando di recuperare. "Gli spazi stanno a poco a poco prendendo forma, con aule, servizi igienici, spazio per la refezione e spazi per attività del corpo insegnanti. Manca il tetto della palestra, che sarà realizzato in legno ed è affidato a un’altra impresa specializzata", commenta l’assessore ai lavori pubblici, Emiliana Brognoli (nella foto). Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio scolastico e la successiva demolizione del vecchio. Conclusi invece i lavori della nuova sede per l’Archivio comunale in via Bersaglio 5.