Rho Soccorso, nuovo mezzo inaugurato in memoria di “Ramon”, socio e volontario scomparso

Pogliano Milanese – È stato inaugurato questa mattina il nuovo mezzo a disposizione dell'associazione di pubblica assistenza Rho Soccorso. Si tratta di una Jeep che verrà usata per servizi sanitari e servizi di protezione civile e che è stata dedicata a Raniero Rosati, per tutti "Ramon", socio e volontario dal 1981 scomparso lo scorso agosto dopo una grave malattia.

"Questa nuovo mezzo ci consentirà di continuare a svolgere servizio in tutto il rhodense - ha dichiarato il presidente Fabrizio Pregliasco - Abbiamo voluto dedicare questo mezzo a Ramon, un amico con il quale abbiamo vissuto gran parte della nostra vita in Rho Soccorso e che meritava di essere ricordato, resterà sempre nei nostri cuori perché è stato un esempio. Il suo amore per Rho Soccorso non si è interrotto neanche quando è andato in pensione. C'era sempre come volontario. Nel 2022 era stato premiato per i suoi 40 anni di servizio".

Alla cerimonia hanno partecipato la moglie Teresa Turtula e la figlia, il sindaco Carmine Lavanga. il vice sindaco Gabriele Magistrelli l'assessore Luca Colombo e l'ex sindaco Vincenzo Magistrelli che durante il suo mandato aveva messo a disposizione di Rho Soccorso alcuni locali di via Dante per consentire all'associazione di aprire una seconda sede, oltre a quella storica di Rho. Sulla livrea dell'auto oltre ai colori istituzionali anche la scritta che ricorda il volontario "Raniero Ramon Rosati".