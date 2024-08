A Rho piante malate e pericolose: ne verranno abbattute 450 che hanno superato il loro ciclo vitale

Rho, 16 agosto 2024 – “Le perizie dimostrano il rischio di caduta degli alberi”. In allegato c’è anche la foto dell’interno un pioppo nero abbattuto in viale De Gasperi: mostra che è consumato dentro ed è rimasta solo la corteccia. Il Comune di Rho pubblica sui social e sui canali istituzionali foto e relazione degli agronomi in risposta alle critiche e ai malumori per quella che qualcuno ha definito una “strage di alberi“ e precisa che “i provvedimenti sono stati presi a tutela della incolumità pubblica”.

Complessivamente verranno abbattute 450 piante danneggiate da età, malattie e siccità delle estati 2022 e 2023. Nei prossimi mesi verranno però messi a dimora 522 nuovi alberi e oltre 300 piante d’arredo, la maggior parte lungo la pista ciclabile sul retro della ex Babycresci e le altre nella riqualificazione di piazza Visconti. Altri 150 arbusti e piante per la forestazione urbana verranno messi a dimora tramite le convenzioni sottoscritte dall’amministrazione comunale con associazioni di settore, grazie a donazioni o iniziative spontanee. Il saldo, dunque, è positivo. “Il Comune sta compiendo uno sforzo economico importante per reintegrare le essenze rimosse e per aggiungere nuove piante sul territorio – spiega l’assessora all’ambiente Valentina Giro –. Non si abbatte per il gusto di farlo ma soltanto perché è necessario. Ci fidiamo degli agronomi che hanno realizzato dettagliate schedature, pianta per pianta. Faremo il possibile per aggiungere altri nuovi alberi e per trovare soluzioni definitive nei punti critici”.

Tutte le piante abbattute in queste settimane prima sono state sottoposte ad accurati controlli, in modo particolare, quelle lungo viale dei Fontanili e viale De Gasperi a Mazzo. Su quest’ultimo viale da anni il Comune ha dovuto intervenire in modo radicale. “Qui mezzo secolo fa vennero piantati filari di pioppo nero, una pianta che ha un ciclo di vita pari a circa quarant’anni. Già negli ultimi anni sono state abbattute decine di esemplari”, si legge nella relazione. Ora l’amministrazione comunale sta valutando la possibilità di sostituire tutti i pioppi neri su viale De Gasperi e piantumare alberi con una durata media molto più consistente. Lo stesso problema c’è anche in via De Gasperi: qui gli esemplari sono più giovani di una decina d’anni, ma la carreggiata della strada ridotta e il consistente traffico veicolare pesante hanno di fatto peggiorato le condizioni di salute, quindi negli ultimi 5 anni sono stati eliminati 120 alberi.