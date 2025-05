Persona soccorsa nella cava. La Protezione civile fa le prove

Nella giornata di giovedì la cava del parco Nord ha ospitato un’esercitazione di Vigili del fuoco, Protezione civile e Croce rossa. Il guasto a una cabina elettrica e il soccorso a una persona finita in acqua: queste le situazioni che sono state simulate nel laghetto e nell’area circostante, dove l’iniziativa è rimasta in programma dalle 9 alle 13 con l’impiego di uomini e mezzi di soccorso. Nei giorni precedenti l’esercitazione, il Comune di San Giuliano aveva diramato una comunicazione alla cittadinanza, invitandola a non allarmarsi, qualora avesse udito suoni - primo fra tutti quello delle sirene - legati all’utilizzo di veicoli di emergenza. L’iniziativa aveva l’obiettivo di testare la capacità d’azione delle squadre di soccorso in caso di emergenza.

A.Z.