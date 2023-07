"Rho: Parchi chiusi, state lontano dagli alberi"

Parchi pubblici chiusi, verifiche sulla stabilità di alcuni alberi e un appello ai cittadini, "non sostate vicino agli alberi". All’indomani dei nubifragi che si sono abbattuti su Rho e che hanno causato molti dannsul territorio, la caduta di piante e alcuni allagamenti, i tecnici del Comune, i volontari del Cor Protezione civile, la protezione civile del Comune e Amiacque sono impegnati per risolvere le ultime criticità. La polizia locale ha chiuso i parchi recintati. Vento e pioggia hanno provocato la caduta di alcune piante: a Passirana sulla cancellata della scuola di via Buozzi, su viale dei Fontanili, dove è stato necessario deviare il transito dei veicoli, nelle vie Deledda, Di Vittorio, Verga e nel vialetto accanto al Parco Europa di fronte a Villa Burba. Rami e foglie accumulatisi in pochi minuti hanno tappato alcune caditoie, in via Garibaldi e via Italia ma anche in altri punti della città. Il vento ha anche strappato uno dei tendoni dei campi da tennis al Molinello. Allagate parti di strada tra le vie Parri e Aldo Moro, abbattuti dal vento pali e cartelloni pubblicitari. In via Molino Nuovo il tetto di una casa è stato scoperchiato e i residenti hanno trovato riparo da alcuni familiari. Nei prossimi giorni verranno controllati parchi e giardini per le verifiche di stabilità sulle alberature danneggiate dai nubifragi e una volta conclusi saranno riaperti tutti i parchi. "Terremo monitorate le aree alberate per riaprire in sicurezza tutti i parchi. Chiedo alla popolazione di prestare attenzione a ogni allerta meteo: cautelarsi è fondamentale per evitare pericoli", si raccomnada il sindaco Andrea Orlandi. Ro.Ramp.