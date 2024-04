Rho, investe un pedone e viene denunciato per detenzione di attrezzi atti ad offendere: l’auto era anche senza revisione All’incrocio tra corso Europa e via Lainate un uomo stava attraversando sulle strisce quando è avvenuto l’impatto. L’automobilista, milanese, presenta precedenti per consumo di sostanze e reati contro il patrimonio e la persona