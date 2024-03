Rho, weekend di controlli da parte dei carabinieri: passate al vaglio 217 vetture e 306 persone

Rho (Milano), 18 marzo 2024 – Controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione del fenomeno delle stragi del sabato sera: sono passate al vaglio dei controlli 217 autovetture e 306 persone. Tredici automobilisti con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge denunciati, altri otto sanzionati amministrativamente e tre patenti ritirate sempre per guida in stato di ebbrezza.

Nelle notti del 16 e 17 marzo i carabinieri del Nucleo Radiomobile, in collaborazione con i carabinieri del Gruppo Rho e del 3° Reggimento "Lombardia", hanno fatto un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato al contrasto delle violazioni al Codice della Strada in prossimità di bar, pub e discoteche autorizzate alla somministrazione di alcolici.

In particolare i controlli sono stati fatti nei territori di competenza delle compagnie di Abbiategrasso, Corsico, Legnano, Rho e Sesto San Giovanni. Durante i controlli è stato denunciato anche un automobilista per guida senza patente con recidiva, sanzionati amministrativamente per guida con patente scaduta di validità altri due automobilisti.

Nel territorio rhodense, inoltre un 32enne è stato è stato deferito all'autorità giudiziaria perché si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici a seguito di un sinistro stradale senza feriti. L'uomo è stato anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Durante gli accertamenti, in seguito all'incidente stradale si è rivolto ai militari con frasi ingiuriose.