Rho campione delle rinnovabili Comune più potente in Lombardia

di Roberta Rampini

È Rho il Comune della Lombardia che nel 2022 ha installato il maggior numero di pannelli solari: dai tetti dei padiglioni di Fiera Milano alle scuole di via San Giorgio. È quanto risulta dal rapporto nazionale “Comuni rinnovabili 2023“ di Legambiente. Dal dossier la Lombardia risulta essere la prima regione per crescita delle energie rinnovabili, nel 2022 ha installato nuovi impianti per 420 MW e raggiunto un totale di 9.118,80 MW. E in questa classifica Rho si colloca al primo posto con 7.545 KW di nuovi pannelli installati.

A fare la parte del leone è il polo espositivo di Fiera Milano, grazie al quale il dato rhodense risulta particolarmente significativo. L’impianto fotovoltaico installato sui tetti dei padiglioni di Fiera Milano è uno tra i più importanti progetti rooftop a livello europeo: sono stati posizionati circa 26mila pannelli sui padiglioni e sui magazzini dock Est e dock Ovest del quartiere fieristico, per una superficie pari a circa 27 campi da calcio e una potenza complessiva di 8,2 MWp. Nel 2022 l’impianto ha prodotto 8,7 GWh di energia, evitando l’emissione di 3.586 tonnellate di CO2, pari alla capacità di assorbimento di circa 163mila alberi. Entro la fine del 2024 è previsto il completamento dell’impianto. "Dobbiamo dire grazie a Fondazione Fiera Milano per l’importante investimento nella produzione di energia pulita – commenta l’assessora all’Ambiente Valentina Giro –. Come Paese siamo ancora sotto la media europea, ma crediamo che anche i centri di media grandezza come la nostra città possano fare la differenza per un modello di sviluppo sostenibile, mettendo insieme investimenti pubblici e privati. Come Comune di Rho abbiamo diversi impianti fotovoltaici, i più importanti sulla palestra del Molinello e sulle scuole Bonecchi e Tommaso Grossi". In città i pannelli sono attivi anche sulle scuole di via San Giorgio e sulle case comunali di via Pavese. "Abbiamo ottenuto di recente la possibilità di installare pannelli da 81 KW anche sul tetto dell’impianto natatorio del Molinello grazie all’aggiudicazione di un bando di Regione Lombardia il cui collaudo è previsto entro il 30 settembre", dichiara l’assessore alla Smart city Emiliana Brognoli.