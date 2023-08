Rete fognaria a Bollate: seconda fase dei cantieri

Al via a Bollate la nuova fase dei lavori di rifacimento della fognaria da parte del Gruppo Cap, green utility che si occupa del servizio idrico della Città metropolitana di Milano. L’intervento complessivo da 700mila euro, iniziato lo scorso 31 maggio, nei prossimi giorni interesserà un’altra zona della città. Dopo la posa della cartellonistica e dei divieti di sosta, i lavori sarebbero dovuti iniziare in via Turati lunedì scorso, ma a causa maltempo il via è stato poi programmato per ieri. Necessari per rendere la rete più moderna e adeguata alle esigenze dei bollatesi e per assicurare che le acque reflue vengano inviate all’impianto di depurazione, i lavori della seconda fase si concluderanno alla fine di ottobre e nelle prossime settimane il cantiere interesserà le vie vicolo Cavour, via Vittorio Veneto, via Turati, via Bruno e via Piave. Fino al 6 settembre il cantiere sarà posizionato all’incrocio fra via Vittorio Veneto e via Turati. Il senso di marcia di via Mazzini rimane invertito. I carrai interessati dall’area di cantiere non saranno agibili. Dal 7 al 13 settembre, gli operai si sposteranno all’incrocio con via Mazzini, dal civico 29 al civico 22 (inclusi) di via Turati. In questa fase via Turati e via Mazzini saranno chiuse chiuse al traffico. Come è successo nella prima fase il Gruppo Cap informa che le modifiche alla viabilità e le deviazioni lungo percorsi alternativi sono comunicate in modo chiaro tramite la consueta segnaletica stradale gialla e sulla pagina web espressamente dedicata all’intervento, https:www.gruppocap.ititcosa-facciamomappe-e-cantiericantieri-in-evidenzabollate. Ma non solo. I tecnici di Gruppo Cap sono in costante rapporto con il Comune e la polizia locale per limitare i disagi. Ro.Ramp.