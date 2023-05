Restyling della scuola: 290 alunni traslocano

La scuola elementare pubblica "Papa Giovanni XXIII" di via Bologna sarà completamente riqualificata e resterà chiusa "per lavori" per tutto il prossimo anno scolastico. Da settembre le 13 classi, dalla prima alla quinta, si trasferiranno infatti in alcuni settori ora vuoti dell’edificio comunale di via Lurani, vale a dire proprio in quella caratteristica struttura a "L" e a 3 piani, che fu originariamente una scuola elementare e che ospita, negli ultimi 20 anni, anche uffici municipali e sedi di alcune associazioni locali. Fatto sta che alla "Papa Giovanni XXIII" gli interventi partiranno dopo che gli attuali 290 alunni andranno in vacanza, con l’obiettivo di rinnovare e di riorganizzare soprattutto l’intero piano terra.

A cominciare dalla mensa che sarà collocata nel grande spazio, dove un tempo c’era l’ufficio tecnico comunale, sotto il Centro civico "Sandro Pertini"; il blocco centrale sarà costituito da aule didattiche e da laboratori, mentre la direzione e la segreteria saranno posizionate all’ingresso del cortile principale: "Tutta l’elementare avrà un rinforzo strutturale, con una migliore collocazione delle aule didattiche, del refettorio e degli altri locali - spiega il rieletto sindaco di Bresso, Simone Cairo -. Sarà una scuola completamente rinnovata, con ascensore e con spazi, senza barriere architettoniche. Il primo piano sarà ampliato e realizzato per ospitare altri servizi comunali". I costi dei lavori alla "Papa Giovanni XXII" superano i 2 milioni e 300mila euro. Infine, a breve partiranno anche gli interventi interni all’edificio di via Lurani per predisporre e organizzare la scuola provvisoria.

Giuseppe Nava