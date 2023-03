Restyling della piazza Ecco come cambierà

Porta la firma di Michel Desvigne, architetto paesaggista francese di fama internazionale, il progetto per la rigenerazione urbana di piazza Visconti a Rho. La riqualificazione della piazza è uno dei 30 progetti inseriti in "Rho la città che cambia", finanziati con fondi del Pnrr. Autore di progetti realizzati in molti Paesi, impegnato a Milano su diversi fronti, dall’area del Villaggio Olimpico dell’ex Scalo di Porta Romana al Parco Seimilano, l’architetto sarà presente in città venerdì prossimo alle ore 21, all’auditorium di via Meda, per illustrare il progetto nel corso di un incontro aperto ai cittadini. Il progetto di trasformazione interessa l’area di 8mila 500 metri quadrati di piazza Visconti, su cui si affaccia il municipio, alle spalle della chiesa prepositurale di San Vittore, dove si incontrano gli assi portanti (le vie Madonna e Garibaldi, Porta Ronca e Matteotti). "La giunta comunale all’architetto Desvigne che è stato scelto fra una rosa di otto progettisti - dichiara Edoardo Marini, assessore alla Rigenerazione urbana, Urbanistica e Ambiente -: obiettivo è valorizzare gli edifici storici presenti, ossia il Palazzo Comunale e la prestigiosa villa un tempo proprietà dei Visconti, insieme con il patrimonio arboreo, arredo urbano e fontana, includendo nella riqualificazione anche via Porta Ronca, antico decumano della città". Ro.Ramp.