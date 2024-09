Restaurato l’affresco vandalizzato

Restauro post vandalismo completato, pronto a tornare "in sede", nel Mausoleo Serbelloni nel complesso della chiesa dei Santi Protaso e Gervaso, l’affresco “Travagli” dell’artista Mario Grandi. Era stato realizzato un anno e mezzo fa, e in primavera danneggiato da un lancio notturno di succo di frutta ad opera di vandali. Per ora l’opera, un metro e 70 d’altezza per un metro, ispirata al bozzetto michelangiolesco “Pietà per Vittoria Colonna” del 1540, resta custodita nella cappella della prepositurale. Ma tornerà nel Mauseoleo nel giro di breve tempo. L’affresco ”Travagli” era stato realizzato su commissione del parroco dal pittore gorgonzolese dopo un lungo lavoro di ricerca, e poi donato alla parrocchia e alla città.

La collocazione sull’altare del Mausoleo dei Serbelloni risale alla Via Crucis pasquale del 2023. Un’opera imponente, "copia" di un disegno straordinario: "Una delle molte Pietà di Michelangelo - disse l’artista - ma dalla particolare suggestione. Una struttura differente da quella "canonica" della Pietà, in cui la Madonna tiene il figlio sdraiato in grembo. Una deposizione che prelude alla risurrezione. C’è l’idea del parto, della nascita o rinascita". Il pregio artistico dell’opera non ha colpito i vandali che, poco prima dell’estate, hanno danneggiato la pittura lanciando sul dipinto del succo di frutta color rosso. "Non un danno grave - così Mario Grandi - ma certo un danno. Ora è tutto a posto. Speriamo in un maggiore rispetto in futuro". Il danno alla “Pietà” al Mausoleo non è l’unico grattacapo di questi mesi per il celebre artista gorgonzolese. Autore, oltre che di molte opere realizzate per la città, del murale manzoniano posizionato da un anno in piazza Cagnola, già ammalorato dall’umidità e a sua volta in attesa di urgente risanamento. M.A.