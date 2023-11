Residenze Due in arrivo per 452 letti

Oltre 13 milioni di euro per una nuova residenza dell’Università Statale da 208 posti letto in via Attendolo Sforza 8, accanto a quella già attiva al civico 6. Ci sono i fondi anche per il Politecnico: 22.732.777 euro che serviranno per la costruzione di uno studentato da 244 posti all’interno del futuro campus della Goccia, progettato dallo studio Renzo Piano Building Workshop. E nel piano degli interventi cofinanziati dal ministero dell’Università e della Ricerca in Lombardia (alla quale con l’ultimo decreto di novembre spettano 41.223.035 in tutto) ci sono anche quattro milioni e 167mila euro per l’Università Insubria: serviranno per la realizzazione dello studentato diffuso a Biumo Inferiore, in provincia di Varese.

La graduatoria è stata pubblicata sul sito del Mur, che ha assegnato 500 milioni per creare 5.400 posti in più e ristrutturare residenze esistenti.

"Gli esiti del bando 338 hanno premiato i tanti sforzi fatti dall’ateneo negli ultimi anni per aumentare il numero dei posti letto disponibili – commenta Marina Brambilla, prorettrice alla Didattica e ai Servizi per gli studenti della Statale –. Dare una risposta alla carenza di posti è un tema che abbiamo posto al centro delle nostre strategie di sviluppo. Grazie a questo cofinanziamento di oltre 13 milioni andremo a realizzare 208 posti letto in via Attendolo Sforza 8, nell’immobile “gemello” adiacente a quello sito al civico 6 già utilizzato dai beneficiari del diritto allo studio". Il progetto prevede "servizi riservati agli studenti non residenti, servizi culturali e didattici e servizi ricreativi". Tutti gli interventi saranno progettati nel rispetto dei criteri di efficientamento energetico. I 208 nuovi posti letto della Statale andranno ad aggiungersi ai 1.193 già disponibili e ai 1.100 che verranno realizzati nel futuro campus di Mind: nel 202526 ci saranno 2.500 posti letto.Simona Ballatore