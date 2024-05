Residenti del Parco Ovest contro delibera su concerti a San Siro: "Documento imbarazzante, manca attenzione ai problemi reali"

No, i residenti del Coordinamento per la tutela del verde cintura urbana Parco Ovest, non sono soddisfatti della delibera della Giunta comunale sulla gestione dei 30 concerti nei tre impianti dell’area di San Siro: "È un documento imbarazzante che parla solo di mobilità, quando il problema è anche il rumore, l’igiene, la libertà dei residenti". Il portavoce del Coordinamento, Massimiliano Favoti, già venerdì, a caldo, dopo l’approvazione della delibera da parte della Giunta, aveva fatto trapelare la sua "delusione", anche perché l’esecutivo di Palazzo Marino non si è confrontato con i residenti durante il tavolo tecnico in Prefettura e prima dell’approvazione della delibera. Ma ormai le linee di indirizzo sono nero su bianco, la delibera è stata approvata e non resta che commentarne i contenuti. Il Coordinamento, in una nota, spiega che "l’amministrazione non ha raggiunto l’obiettivo risolutivo dei problemi, ovvero un limite di pubblico per ogni sito come era stata richiesto e che a nostro avviso è l’unica soluzione definitiva: 80mila che arrivano in un piccolo quartiere residenziale non li fermi nemmeno con l’esercito, figurati con i “consigli sui biglietti”". Ogni riferimento al piano di comunicazione rivolto ai fan promesso dai quattro promoter che organizzeranno i 30 eventi allo stadio Meazza e nei due ippodromi è puramente voluto. Secondo i residenti, "consigliare non basta, bisognerebbe ordinare". Già, ma come? Comune e promoter puntano su un’azione di “moral suasion“, indicando in email ad hoc inviate già da metà maggio in poi dove parcheggiare (lontano da stadio e ippodromi) e come arrivare nei tre impianti con i mezzi pubblici. Intorno alla Maura, poi, il Comune ha previsto una zona rossa off limits per le auto e una zona verde di prefiltraggio. Il Coordinamento è scettico sull’efficacia di questi provvedimenti: "La Zona rossa (solo residenti) sembra dalla cartina molto a ridosso della Maura. Cosa cambia rispetto agli anni scorsi. Qual è il miglioramento?". Oggi dalle 10 alle 12.30 i residenti si troveranno in piazza S. Ma Nascente per un confronto sulla delibera del Comune e per pensare a quali iniziative di protesta mettere in atto. Ci sarà anche il consigliere comunale ambientalista Enrico Fedrighini. Il consigliere di FI Alessandro De Chirico, intanto, boccia il Piano predisposto dalla Giunta: Letta la delibera,

mi sento offeso e preso in giro.