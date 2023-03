Regione Lombardia, prima seduta del Consiglio. Feltri: “Ne ho già le balle piene”

Vittorio Feltri

Milano, 15 marzo 2023 – È stato il presidente della giunta della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nella veste di consigliere più anziano dopo la rinuncia di Vittorio Feltri, a dichiarare aperta la seduta di insediamento della dodicesima legislatura del Consiglio regionale. Il ruolo di consiglieri segretari è stato svolto dai due consiglieri più giovani: Michele Schiavi (Fratelli d'Italia) e Paolo Romano (PD). Nella seduta odierna, il Consiglio regionale eleggerà il suo presidente (Alessandro Fermi è stato promosso assessore) e gli altri componenti dell'Ufficio di presidenza (due vicepresidenti e due consiglieri segretari). La prima impressione non è meravigliosa. Poi penso che le cose miglioreranno, ci si abitua anche al casino Feltri "Non so se si può usare questo linguaggio, ma io ne ho già piene le palle. Lo dico senza spirito polemico, nel senso che il Consiglio è iniziato mezz’ora in ritardo e io invece amo la puntualità. Poi mi sembra che ci sia un caos che non si confà molto al mio temperamento di persona calma e ragionevole, quindi, la prima impressione non è meravigliosa. Poi penso che le cose miglioreranno, ci si abitua anche al casino". Sgarbi "Io non sono offeso, sono sereno". LDa un Vittorio a un altro, Sgarbi che così...