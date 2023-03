Reddito di cittadinanza addio: due milanesi su dieci rischiano di perdere l'assegno

Addio reddito di cittadinanza

Milano, 23 marzo 2023 – L’anno scorso 27.180 nuclei familiari hanno ricevuto il Reddito di cittadinanza nella Città metropolitana di Milano, con un assegno medio mensile di 431,25 euro e una spesa complessiva di 11.721.400 euro. Dal 2019, quando fu varata la misura anti-povertà, l’Inps ha elaborato 110.945 domande provenienti dal territorio, che equivalgono a 49.529.553 euro versati. Domande che, secondo i dati Inps, per la stragrande maggioranza (79.580 su 110.945) provengono da cittadini italiani, anche a causa dei criteri stringenti per gli stranieri come il requisito dei 10 anni di residenza in Italia finiti al centro della procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea. Presente e futuro Questa la fotografia attuale, mentre il futuro della misura è ancora tutto da definire e la nuova misura di inclusione attiva (battezzata Mia) allo studio del ministero del Lavoro fa suonare un campanello d’allarme fra gli operatori del settore. A partire da una riduzione della platea dei beneficiari del sussidio - secondo alcune stime i nuovi criteri come la revisione della soglia Isee potrebbero escludere una volta a regime circa il 20% degli attuali percettori, tagliando fuori oltre 5400 nuclei nel Milanese - con il rischio connesso di nuove povertà. Progetto Caritas...