Una mattinata per raccontare le storie delle vittime civili di ieri e di oggi

L’incontro pubblico “Bambini e ragazzi vittime delle guerre di ieri e di oggi”, tenutosi in data 11 dicembre 2024, presso il centro culturale di Milano, ha avuto come obiettivo principale sensibilizzare il pubblico presente e in particolare delle nuove generazioni, sulle catastrofiche conseguenze che i conflitti bellici passati e presenti impongono in varie parti del mondo delle conseguenze disastrose ai più giovani.

L’evento si propone di tracciare un parallelo tra i conflitti del passato e quelli attuali. L’evento è stato promosso dalla sezione interprovinciale di Milano, dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, con un contributo del comune di Milano. In un mondo sempre più progredito sotto i più svariati aspetti che vedono la società evolvere sul piano tecnologico ed architettonico, sembra assurdo riscontrare l’ancora attuale persistenza, in certi luoghi, di atrocità come le guerre.

Cosa ancor più sconvolgente appare il non aver appreso dagli errori commessi in passato, con la ricomparsa di scenari terribili che vedono coinvolte vittime innocenti come i bambini. L’incontro rappresenta un momento di riflessione sulla necessità di promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra, principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana.