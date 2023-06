Rebus, una capsule collection di T-shirt e felpe per la Fashion Week di Milano con una missione benefica

Ha debuttato a Milano per la Fashion Week Rebus, una capsule collection di T-shirt e felpe in bianco e nero con grafiche in stile enigmistico.

Contro la frenesia e la mancanza costante di tempo, l’invito del brand, appena nato, è "Fermati, interpretaci, risolvici!". Per il lancio sono stati pensati otto modelli-rebus per lui e per lei, tutti in cotone, con ricami e in un mix and match di tessuti diversi sovrapposti.

Il brand ha anche una missione benefica.

Ha infatti scelto di farsi portavoce di un messaggio di sostenibilità sociale, impegnandosi a devolvere, per ogni articolo venduto, parte del ricavato alla Fondazione Pupi fondata nel 2001 da Javier e Paula Zanetti per proteggere i diritti dei bambini e degli adolescenti.