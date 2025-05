"Telemedicina avanti con i fondi del Pnrr"

"Dopo alcuni mesi di sperimentazione, di progettazione e rodaggio dei percorsi, possiamo dire che oggi prende ufficialmente il via il percorso di implementazione della telemedicina, con i fondi del Pnrr sotto la regia regionale". Lo ha annunciato il direttore generale dell’Asst Nord Milano Tommaso Russo durante il corso "Ecosistema digitale a supporto dei servizi socio-sanitari" che ha visto la partecipazione di dirigenti medici, psicologi, tecnici, amministrativi, medici di medicina generale, infermieri. L’evento, che ha visto la partecipazione di oltre 70 professionisti, ha rappresentato il punto di partenza di un percorso di trasformazione e innovazione aziendale che, nel tempo, vedrà diversi momenti di confronto per continuare a rafforzare le competenze digitali.

È stato anche presentato il modello organizzativo che l’Asst Nord Milano intende implementare per rendere operative ed efficienti le indicazioni regionali e diventare un esempio per tutta la regione. "La nostra è un’azienda a forte valenza territoriale per cui crediamo molto nella telemedicina. Più che un convegno quello all’ospedale Bassini è stato un vero momento di lavoro". La.La.