Rassegna Jazz in castello. Il successo di pubblico?: "Racconto la musica tra storie e passioni"

Musicologo e conferenziere, "con un approccio divulgativo cerco di far conoscere il jazz anche ai non addetti ai lavori". Luca Bragalini, melegnanese, docente di storia del jazz al Conservatorio Verdi di Milano, è reduce dal successo della rassegna "Jazz in castello", ospitata a Melegnano. Un concerto conclusivo preceduto da due conferenze dedicate rispettivamente a Louis Armstrong e alla celebre canzone "Over the rainbow": ognuna delle tre serate ha fatto registrare il tutto esaurito. La rassegna era organizzata da Bragalini in accordo con l’assessorato alla Cultura del Comune.

Un ottimo riscontro, non è così?

"Per il concerto abbiamo dovuto scegliere una sede più ampia, dirottando il pubblico dal castello mediceo al più capiente teatro La Corte dei Miracoli. Con un arrangiamento studiato ad hoc per una platea di ogni età, l’esibizione del Pino Jodice jazz septet ha tenuto incollate alla sedia quasi 300 persone".

Che cosa ha appassionato il pubblico?

"Sono anche gli aspetti umani a suscitare interesse. Quando ho raccontato di un Armstrong morente, eppure ancora dedito a suonare la sua amatissima tromba, il pubblico era commosso".

Ricercatore, studioso, scopritore di brani inediti di Duke Ellington, Chet Baker e Luciano Chailly. Com’è nata la sua passione per la musica?

"Sono appassionato di musica e discografia fin da ragazzo, suonavo il basso elettrico. Mi sono laureato in musicologia al Dams con una tesi sull’origine del jazz. Ho insegnato in vari conservatori e sono stato titolare della prima cattedra ministeriale, in Italia, sulla storia del jazz. Ho sempre puntato alla divulgazione".

“Quando non sai cos’è, allora è jazz”. Questa l’espressione, diventata celebre, contenuta nel romanzo di Alessandro Baricco “Novecento”. Cosa ne pensa?

"Sono lontano da un’idea del jazz come qualcosa di poco strutturato. Al contrario, si tratta di una forma d’arte con regole e ingranaggi precisi".

Cosa cerca di trasmettere ai suoi studenti?

"La passione per l’analisi e l’approfondimento".