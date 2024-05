Rassegna a tutta natura. Il paese vestito di fiori tra street food e musica

Un pomeriggio "all’inglese" sotto il segno di Jane Austin, ed è via ufficiale a "Bussero In Fiore", rassegna floreal-botanica giunta alla terza edizione e che si concluderà nel prossimo fine settimana: nel weekend una full immersion di eventi "fioriti". "È un ritorno - così Giovanna Aprigliano, del gruppo organizzatore - . Eravamo partiti nel 2019, ci siamo fermati causa Covid, ora rieccoci. In tre edizioni abbiamo voluto “vestire” di fiori e verde siti diversi del paese: prima le corti poi le chiese, quest’anno tocca alle ville storiche. Ma - prosegue - l’obiettivo è unico: regalare ai cittadini qualche giorno di bellezza, profumi e colore". Il programma. Dopo l’overture del fine settimana passato, all’insegna delle atmosfere ottocentesche e con tanto di figuranti in costume d’epoca (nella foto), giovedì è in calendario l’incontro "Fiori e foglie nel piatto", alle 21 in Villa Casnati. Venerdì 24, stessi luogo ed ora, si parla con esperte delle proprietà delle piante officinali. Sabato e domenica, fra le iniziative mostre e laboratori un contest fotografico su flora e fauna di Bussero. Domenica "Ville in fiore", allestimenti floreali nelle ville Casnati e Radaelli. Sia sabato che domenica street food e, a chiudere le giornate, musica in piazza. M.A.