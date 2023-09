Paderno, quattro colpi in cinque giorni: arrestato rapinatore seriale. Era appena stato scarcerato

Paderno Dugnano (Milano) – In cinque giorni avrebbe commesso quattro colpi, tutti a Paderno Dugnano e tutti ai danni di esercizi commerciali. I carabinieri di Paderno hanno arrestato, su ordinanza del gip del Tribunale di Monza, un trentenne italiano presunto rapinatore seriale. L’uomo è gravemente indiziato di quattro tra rapine e furti aggravati commessi in una farmacia, due bar e in un supermercato tra il 14 e il 19 luglio di quest’anno.

La rapina in farmacia ripresa dalla telecamera di videosorveglianza

Le indagini hanno permesso di accertare, anche grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, che l’uomo, nel corso delle tre rapine perpetrate ai danni di una farmacia, un bar-pasticceria e un supermercato, si era introdotto all’interno del locale durante l’orario di apertura, armato di coltello da cucina e con il volto travisato da casco integrale o da sciarpa, cappello e occhiali. Si era fatto, così, consegnare, sotto minaccia, l’incasso corrispondente ad una somma complessiva di oltre 1.100 euro.

Da ultimo, lo scorso 19 luglio, si era invece introdotto nottetempo all’interno di un bar forzando ed infrangendo il vetro della porta d’ingresso e portando via dal registratore di cassa la somma di quasi 800 euro. L’uomo era stato da poco scarcerato – lo scorso 19 maggio – dopo 7 anni di reclusione per svariati reati tra cui rapine ed estorsione ai danni della madre. È stato poi arrestato, il 21 luglio 2023 in esecuzione di un’ordinanza custodiale emessa nei suoi confronti per maltrattamenti ai danni della madre. Dovrà ora rispondere degli ulteriori fatti contestatigli nel breve periodo di libertà.