Assalta negozi con pistola e casco, rapinatore seriale incastrato dalle telecamere: arrestato

Locate Triulzi (Milano), 1 marzo 2025 – Assaltava negozi armato di pistola, col volto coperto da un casco da motociclista. Nella mattinata del 26 febbraio i carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Lodi, nei confronti di un 47enne italiano, disoccupato e con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, ritenuto responsabile di tre rapine avvenute tra agosto e settembre 2024 in altrettanti esercizi commerciali di Opera e Locate Triulzi.

Frame video dei carabinieri: rapinatore in azione con la pistola in un supermercato

La mattina dell’8 agosto, l’uomo, che indossava un casco integrale da motociclista per rendersi irriconoscibile, si era impossessato del denaro contenuto nei registratori di cassa dei supermercati “Despar” e “Carrefour” di Locate di Triulzi, minacciando con una pistola i dipendenti dei due negozi. In entrambi i casi, aveva raggiunto gli esercizi commerciali, ed era poi fuggito, a bordo di una moto di grossa cilindrata. L’8 settembre 2024, con le stesse modalità, aveva colpito il “Tigotà” di Opera.

I Carabinieri della sezione operativa di San Donato lo hanno identificato analizzando le immagini delle telecamere dei negozi e delle aree vicine. L’ipotesi investigativa ha trovato conferma lo scorso settembre, quando i militari lo hanno sottoposto, su ordine della Procura della Repubblica di Lodi, ad una perquisizione domiciliare, arrestandolo in flagranza di reato: l’uomo infatti era stato trovato in possesso della pistola con matricola abrasa utilizzata per compiere le rapine, nonché del casco da motociclista e di altri capi di vestiario indossati durante gli assalti. Il 47enne si trova attualmente in carcere, dov’era già detenuto per un altro reato.