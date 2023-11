Rapina sui Navigli, in 4 contro uno: prima la bottigliata, poi gli rubano il monopattino

Milano, 15 novembre 2023 – In quattro contro uno per rapinargli il monopattino. Calci, pugni e bottigliate in testa. Alle 2 della notte tra martedì e mercoledì, gli agenti delle Volanti hanno arrestato in via Conchetta un ventinovenne di origine marocchina, irregolare e con precedenti per reati contro il patrimonio, con l’accusa di rapina pluriaggravata in concorso.

I tre complici sono riusciti a scappare. Il ferito, un ventitreenne italiano, è stato trasportato in codice giallo al Policlinico per suturare una ferita alla testa, poco sopra l'orecchio destro, e medicare le contusioni al volto.

Il raid sui Navigli

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, i quattro aggressori si sono parati davanti al ragazzo, che stava percorrendo via Ascanio Sforza col suo monopattino elettrico diretto a casa, in zona Naviglio Pavese, e lo hanno spintonato per farlo cadere. Uno dei rapinatori, armato di coltello, ha sferrato diversi fendenti, per fortuna senza andare a segno; un complice ha colpito il ventitreenne alla testa con una bottigliata.

Il ragazzo, seppur dolorante, ha reagito ed è riuscito a riprendersi il borsello; poi ha chiamato il 112 per dare l'allarme alla polizia. Gli agenti hanno intercettato e bloccato uno dei rapinatori, il ventinovenne marocchino: aveva ancora con sé il coltello ed è stato riconosciuto dalla vittima.