Rapina in scooter: rubato un Rolex Submariner da 20mila euro

Stava per salire sulla sua auto quando è stato bloccato da un uomo che in un secondo gli ha strappato dal polso il suo prezioso orologio, un Rolex Submariner da 20mila euro, per poi fuggire su uno scooter guidato da un complice. La scena risale alle 15.20 di giovedì: la strada è Foro Buonaparte, e la vittima è un uomo italiano di 62 anni. Stava salendo sulla sua auto, un’Audi e-tron Gt, quando ha visto materializzarsi accanto a sé uno scooter con in sella due uomini. Entrambi erano vestiti di nero, con caschi e scaldacollo (tirati su fino al naso) dello stesso colore. Uno dei due è rimasto sul motociclo mentre l’altro si è avvicinato alla vittima, che aveva già aperto lo sportello, e con mossa fulminea gli ha preso l’orologio La vittima non è riuscita a reagire. I due malviventi sono poi scappati verso piazzale Cadorna e all’uomo non è rimasto altro da fare che chiamare il 112. Sul posto è quindi intervenuta una Volante del commissariato Sempione, ora a caccia dei rapinatori.