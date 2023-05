Piazza Gae Aulenti, 15enne in gita a Milano rapinato con un coltello in pieno giorno

Milano – In gita scolastica a Milano, un ragazzino di 15 anni di Cuneo si è ritrovato, in piazza Gae Aulenti, in balìa di due rapinatori che gli hanno portato via la sua collanina d'oro con la minaccia di un coltello. In manette per rapina aggravata in concorso sono finiti un 19enne tunisino e un 17enne egiziano, fermati dai carabinieri a poca distanza dal raid avvenuto martedì a mezzogiorno nel cuore di Porta Nuova, sotto i grattacieli.

I due sono stati rintracciati in via Borsieri: il più grande nascondeva in bocca la catenina appena rubata e in tasca aveva pure un iPhone Xr sottratto a una ragazza di 22 anni, sempre in piazza Gae Aulenti. Quindi è stato anche indagato per ricettazione. Lui, maggiorenne, è finito a San Vittore, mentre il 17enne, che ha precedenti e si era già allontanato da una comunità, al carcere Beccaria.