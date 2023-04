Rapinato il figlio di Salvini: la Procura chiede il giudizio immediato per i due egiziani

I due giovani egiziani di 21 e 26 anni accusati di aver rapinato Federico Salvini, il figlio del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, potrebbero essere sottoposti a giudizio immediato. La Procura di Milano ha chiesto infatti al tribunale di procedere con questo rito abbreviato, una modalità che omette una delle fasi del processo penale, l’udienza preliminare, accorciando tempi del giudizio.

I fatti risalgono allo scorso Natale. Il figlio del segretario della Lega stava camminando in via Palma, nella zona ovest di Milano, quando due giovani si sono avvicinati a lui minacciandolo con due cocci di bottiglia per farsi consegnare il portafogli e lo smartphone. Qualche giorno più tardi i due sono stati identificati in quanto gravemente indiziati e arrestati. Dai controlli è emerso che erano pregiudicati e irregolari sul territorio nazionale.

A chiedere il processo immediato è stato il pubblico ministero Barbara Benzi, titolare dell'indagine. Secondo la ricostruzione della magistrata, uno dei presunti rapinatori, il più giovane, è stato riconosciuto dalla vittima come autore materiale della rapina, mentre il complice, è stato individuato come colui che avrebbe fatto da “palo”.

Il giudice per le indagini preliminari Domenico Santoro dovrà decidere se autorizzare il rito abbreviato oppure no. Lo stesso giudice, nel disporre l’arresto, aveva descritto i due indagati come “pericolosi e recidivi”. All’indomani della rapina, Matteo Salvini aveva detto a proposito che figlio “è capitato a lui come, purtroppo, capita a tanti a Milano. Fortunatamente non si è fatto male nessuno”.