Rapina due farmacie fingendo di avere l’arma

Deve rispondere dell’accusa di rapina aggravata il 46enne italiano, già conosciuto alle forze dell’ordine per altri colpi, arrestato dai carabinieri della sezione Operativa della Compagnia di Rho. Le indagini sono partite pochi giorni fa, il 14 aprile, in seguito a una rapina compiuta lo stesso giorno, intorno alle 9.30, in una farmacia di Novate Milanese . L’uomo, con gli occhi coperti da occhiali da sole, aveva minacciato gli addetti del negozio simulando di avere un’arma in tasca. Dopo aver portato via l’incasso, circa 680 euro, il 46enne era scappato a bordo di un’auto, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri, intervenuti in pochi istanti, sono riusciti a ricostruire ogni dettaglio della rapina, anche grazie alle immagini catturate dalle videocamere, e a identificare il responsabile che due giorni prima aveva messo a segno un altro colpo. Stessa dinamica, diversa farmacia, la volta precedente a Bollate: anche in quella circostanza, il rapinatore si era diretto verso il retro del bancone e, con la mano in tasca a fare intendere di impugnare una pistola, ha minacciato il proprietario, affinché aprisse la cassa. La vittima ha opposto inizialmente resistenza ed è stata spintonata dal rapinatore che, dopo aver prelevato 800 euro dal cassetto, era scappato a piedi. L’uomo è stato rintracciato in breve tempo a Bollate dai carabinieri: indossava gli stessi indumenti e occhiali a specchio utilizzati per entrambe le rapine. In tasca aveva anche 75 euro, risultati poi parte della refurtiva dell’ultimo colpo. Inoltre, in macchina nascondeva 5 dosi di cocaina. Il rapinatore è stato portato nel carcere di San Vittore.

F.G.