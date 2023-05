Milano, fidanzati svizzeri rapinati in corso Como: i ladri fuggono con un orologio e un anello

Milano – C'è un altro episodio da aggiungere alla serie di rapine e aggressioni andate in scena nella notte tra sabato e domenica tra la zona della Centrale e le strade della movida. Alle 15 di ieri, due fidanzati di 31 e 32 anni, entrambi di origine svizzera, si sono presentati in Questura per riferire che la notte precedente erano stati derubati all'angolo tra corso Como e via de Tocqueville.

La ricostruzione

Stando al loro racconto, attorno alle 5, i due, che si trovavano all'esterno di una discoteca, sono stati circondati da cinque uomini, descritti come nordafricani, e minacciati: il trentaduenne è stato costretto a consegnare un orologio Iwc Pilot del valore di 7.500 euro; la trentunenne ha dovuto sfilarsi dal dito un anello con brillanti da 6.500 euro. Poi gli aggressori si sono allontanati; le due vittime non hanno riportato ferite. La denuncia ha fatto scattare l'indagine della polizia.

Raffica di colpi

Come detto, la rapina ai due fidanzati svizzeri è stato solo l’ennesimo colpo di un weekend all’insegna della microcriminalità nelle zone del divertimento. In poche ore tra sabato e domenica si sono registrati diversi episodi di aggressioni a scopo di rapina in zona Stazione Centrale e nell’area della movida. In particolare i carabinieri indagano su 10 distinti episodi di criminalità predatoria che si sono verificati prevalentemente nelle vie limitrofe alla stazione e nei pressi di corso Como e via Lecco, i responsabili vengono indicati come stranieri. In particolare, nove casi, tra cui diverse aggressioni a scopo di rapina, sembrerebbero riconducibili all'azione di bande, spesso giovanili, di soggetti di origine nordafricana o centroafricana.