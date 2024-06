Strappa il collier d’oro a un’anziana nell’androne di casa in viale Brianza: arrestato 31enne

Milano – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha eseguito un un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un egiziano di 31 anni ritenuto responsabile del reato di rapina pluriaggravata nei confronti di una donna anziana aggredita e derubata del proprio collier d’oro all’interno dell’androne dello stabile in viale Brianza, mentre stava rincasando dopo aver fatto la spesa. L’attività d’indagine è stata avviata dai poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Garibaldi Venezia a seguito della rapina commessa sabato 11 maggio 2024 da un uomo che, dopo aver seguito la donna di 86 anni, l'ha aggredita alle spalle, l'ha immobilizzata con il braccio attorno al collo e le ha strappato la collana d'oro che indossava, del valore di circa 10.000 euro, per poi spingerla a terra e scappare.

La sequenza dell'aggressione con rapina in viale Brianza

A seguito delle indagini, l’Ufficio G.l.P. del Tribunale di Milano, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso il 24 giugno scorso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, eseguita dai poliziotti dopo che lo stesso si era reso irreperibile sia presso il domicilio che sul luogo di lavoro. Attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza del condominio, gli agenti del commissariato di via Schiaparelli hanno identificato il 31enne e sequestrato gli indumenti che indossava in occasione della rapina tra cui una T-Shirt di colore nero. L’uomo, con diversi precedenti per rapina commessi nella stessa zona, è stato fermato dai poliziotti mercoledì scorso in un bar di San Giuliano Milanese (MI) mentre giocava alle Slot Machine ed è stato poi condotto presso il carcere di San Vittore.