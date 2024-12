Morte di Ramy Elgaml, c’è un nuovo video dell'inseguimento. Cosa si vede

Milano, 13 dicembre 2024 – Spunta un nuovo video nell’inchiesta sull'incidente costato alla vita al giovane Ramy Elgaml, il diciannovenne morto il 24 novembre scorso dopo l’inseguimento fra lo scooter su cui si trovava e una gazzella dei carabinieri.

Un altarino dedicato a Ramy Elgaml nei pressi del luogo dell'incidente (Fasani)

Il filmato è stato mandato in onda ieri sera, giovedì 12 dicembre, durante la trasmissione Mediaset “Dritto e rovescio”.

La durata dell’inseguimento

Nel video, girato da una telecamera a bordo di una gazzella dei carabinieri, si vede il T-Max, su cui viaggiava come passeggero il 19enne egiziano, sfrecciare per le vie della città in un inseguimento notturno durato circa 20 minuti.

I rilievi sul luogo dell'incidente (Archivio)

La clip è priva di audio, è stato spiegato in trasmissione, ma è stato mandato in onda con un audio di sirene spiegate.

Cosa si vede nel video

Nel video si vede lo scooter “bruciare” alcuni rossi, imboccare contromano una via all'altezza di via Solferino oltre che compiere alcune manovre azzardate nella fuga, come sorpassi di auto a destra.

Un graffito dedicato a Ramy Elgaml

Il video non riprende però il momento finale dell'incidente, poiché la gazzella dotata di telecamera ad un certo punto perde di vista lo scooter. L'inseguimento viene infatti proseguito da un'altra auto dei carabinieri.