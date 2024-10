Rampa Milano-Meda contromano. Maxi sanzione da duemila euro

È sbucata all’improvviso, in contromano, dalla rampa di ingresso alla Milano-Meda, all’altezza dello svincolo tra le vie dei Giovi e Gramsci: un automobilista, risalendo dall’unica corsia che conduce alla carreggiata sud della superstrada, credeva di farla franca e di non essere stato scoperto. Invece, ha dovuto fare i conti sia con gli occhi umani di un agente della polizia locale di Cormano, presente all’incrocio per alcuni rilievi stradali sul potenziamento degli attraversamenti ciclopedonali, sia con quelli digitali delle telecamere comunali, installate poco distante. Così, il vigile cormanese non ha fatto altro che tornare alla sede del comando di via dei Giovi e avviare con i colleghi la procedura per la visione dei filmati e per la scansione dei fotogrammi immortalati dalla videosorveglianza lungo l’intera strada ex Comasina e nelle altre zone monitorate dalle telecamere.

L’automobilista pericoloso è stato rintracciato e sanzionato per oltre duemila euro. Visto che dalla superstrada è praticamente impossibile risalire alla rotonda di via dei Giovi, l’auto in questione è scesa sulla rampa, ha fatto inversione a U ed è tornata indietro, percorrendo la corsia in contromano.

Giu.Na.