Chi è Sergio Ramelli e perché è scoppiata la polemica all’Istituto Molinari

Lo studente Sergio Ramelli, ucciso da estremisti di sinistra nel 1975

Milano – Lunedì 13 marzo, la sottosegretaria al ministero dell’Istruzione Paola Frassinetti, di Fratelli d’Italia, sarà all’istituto tecnico Molinari a Milano per deporre una corona di fiori sulla targa in memoria di Sergio Ramelli, lo studente membro del Fronte della Gioventù morto il 29 aprile 1975 a seguito dell’agguato del 13 marzo a colpi di chiavi inglesi compiuto da un commando dell’organizzazione comunista Avanguardia Operaia.

Ramelli morì in ospedale dopo oltre un mese di agonia ed è considerato una delle vittime degli Anni di Piombo, il periodo compreso tra gli anni Sessanta e Ottanta contraddistinto da un estremismo politico che produsse violenze di piazza, lotta armata e terrorismo, sia di destra che di sinistra. I responsabili dell’omicidio furono identificati dieci anni dopo l’aggressione e tra il 1987 e il 1990 furono processati e condannati in via definitiva per omicidio volontario.

Le commemorazioni, in passato

Oggi, l’estrema destra italiana considera Ramelli un martire vittima della violenza comunista e, ogni anno il 29 aprile, lo commemora in una manifestazione che riunisce anche diversi gruppi neofascisti. Durante questi incontri, va in atto anche il cosiddetto appello del Camerata: un leader chiama “Attenti”, scandisce per tre volte il nome “Camerata Sergio Ramelli” e i partecipanti rispondono “Presente” mentre esibiscono il saluto fascista a mano tesa.

In passato, diversi partecipanti sono stati denunciati e condannati per apologia del fascismo e le commemorazioni sono considerati eventi legati a filo stretto con l’universo neofascista. Tuttavia, in quanto vittima della violenza politica, alla memoria di Ramelli sono dedicati diversi luoghi di Milano le cui inaugurazioni sono state presiedute, tra gli altri, dal sindaco di Milano Beppe Sala e dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Le reazioni all’evento del 13 marzo

La decisione della sottosegretaria all’Istruzione Frassinetti di celebrare la memoria di Ramelli all’Istituto Molinari (dove il giovane studiava negli anni Settanta) ha scatenato una forte reazione delle associazioni e dei collettivi di sinistra. La rete Milano antifascista antirazzista meticcia e solidale ha annunciato che dalle 7.30 organizzerà un presidio davanti la scuola “per ribadire affermano - la nostra contrarietà alla sua presenza strumentale". Una protesta che il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti ha definito “surreale”.

Anche il preside dell’Istituto Molinari, Davide Bonetti, ha difeso la commemorazione, sottolineando che “fare memoria" di quell'avvenimento “significa, oggi, a quasi 50 anni di distanza, rinnovare un fermo no alla violenza in genere, e in particolare a quella di natura politica”, rafforzando “il valore del dialogo e del confronto rispettoso”.

Cresce la tensione politica

Quello che si teme, adesso, è che le formazioni studentesche e non di destra e sinistra possano arrivare al confronto. Nelle ultime settimane, alcuni gruppi giovanili – di avverse parti – hanno appeso degli striscioni fuori dai licei milanesi e lombardi, alcuni contro il Governo, altri contro la Resistenza. In altre parole, il 13 marzo si teme che la crescente dialettica politica possa sfociare in accese proteste e scontri.