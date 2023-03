Paola Frassinetti contestata alla commemorazione per Sergio Ramelli

La manifestazione contro la Frassinetti

MILANO - Una trentina di manifestanti dei sindacati di base Usb e Cobas e dei collettivi ha contestato stamattina la sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti, arrivata all'istituto tecnico Molinari alle 9.40 per partecipare a una commemorazione per Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù che frequentò la scuola di via Crescenzago negli anni Settanta e che il 13 marzo di 48 anni fa, all'età di 18 anni, fu aggredito a colpi di chiave inglese sotto casa da un gruppo di Avanguardia operaia, morendo al Policlinico il successivo 29 aprile dopo 47 giorni di agonia.

"Vergogna, vergogna", hanno urlato i manifestanti, che si sono ritrovati in via Crescenzago per un presidio organizzato dalla rete "Milano antifascista antirazzista meticcia e sociale". Durante la protesta, gli ingressi sono stati costantemente presidiati da polizia e carabinieri. "Ricordare un ragazzo ammazzato a 18 anni non può essere una strumentalizzazione: io da sottosegretaria all'Istruzione mi sono sentita di andare a portare un fiore alla targa per Ramelli", ha spiegato all'uscita l'esponente di Fratelli d'Italia. E ancora: "Gli studenti? Hanno fatto un comunicato molto bello, condivido il loro "no" alla violenza". Frassinetti ha anche annunciato che parteciperà alla cerimonia del 29 aprile ai giardini di via Pinturicchio davanti al cippo per Ramelli.