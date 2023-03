Brescia, striscione choc di Blocco studentesco contro la Resistenza

'La Resistenza è una cagata', Blocco Studentesco contro l'Anpi

A una settimana dallo striscione affisso all'istituto Castelli di Brescia contro la preside, 'rea' di aver chiesto di non associare il nome della scuola a movimenti politici, Blocco studentesco mette in campo una nuova azione. Questa volta lo striscione choc è stato affisso al cancello dell'istituto 'Mantegna', dove nella mattinata del 10 marzo è in programma un'iniziativa della Commissione scuola di Anpi. L'invettiva contro la Resistenza è stata subito rimossa, mentre fuori dalla scuola resta un cartello che cita una frase di Liliana Segre.

"A distanza di pochi giorni - ha fatto sapere il dirigente dell'Ufficio scolastico di Brescia Giuseppe Bonelli - dobbiamo registrare davanti alle scuole di Brescia un secondo episodio di intimidazione e volgare vilipendio delle radici antifasciste della nostra Repubblica. Ci appelliamo alla sensibilità istituzionale e al profondo senso civico della nostra Comunità per porre immediatamente fine a una deriva che rievoca un passato di violenza prima verbale e poi fisica che ha ferito profondamente questa città negli anni '70. Fortunatamente i nomi di chi ha difeso i valori della libertà sono scolpiti nella pietra anche delle nostre scuole, intitolate ai martiri della Resistenza, ma occorre educare e vigilare sempre come fortunatamente garantiscono l'impegno della Commissione scuola di Anpi Brescia e di tutti i nostri istituti". Secondo Luca Trentini, coordinatore provinciale Sinistra italiana Brescia, "gesti spregevoli come questo necessitano una condanna unanime, politica e sociale".

Intanto il Collettivo Onda Studentesca ha convocato una manifestazione antifascista in piazza Broletto domani alle 15,30. Il preside Giovanni Rosa ha informato dei fatti la Questura.