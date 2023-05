Raid in stazione Scoperti 3 minori

Hanno un volto gli autori degli atti vandalici che nei giorni scorsi avevano colpito il sottopassaggio ciclopedonale dell’ex stazione. A identificare i colpevoli sono state le forze dell’ordine grazie al lavoro certosino di indagine del comando di Cormano. Infatti, gli agenti della polizia locale hanno analizzato le immagini dell’impianto di videosorveglianza: dalla visione dei frame delle telecamere, sono risaliti a tre ragazzi, tutti minorenni, che sono poi stati individuati dai carabinieri durante un’attività di pattugliamento del territorio. I tre adolescenti sono stati sanzionati per i danni provocati. "Anche le loro famiglie sono state convocate dalle forze dell’ordine e speriamo che abbiano compreso l’importanza di comportarsi sempre correttamente, senza creare pericoli per sé e per gli altri, rispettando il bene pubblico", ha commentato l’amministrazione comunale.

La.La.