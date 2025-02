Milano, ragazzo spagnolo accoltellato per una catenina: portato in ospedale

Milano – Interviene per aiutare l’amico rapinato e viene accoltellato, fortunatamente in maniera non grave.

E’ accaduto nella notte tra venerdì e sabato, in viale Romagna a Milano, quando un gruppetto di nordafricani ha aggredito un ragazzo per strappargli la catenina d’oro. Sono riusciti a portargli via solo il ciondolo, anche grazie all’intervento di un amico della vittima, un 22enne spagnolo che ha preso le difese del malcapitato. A quel punto, però, uno degli aggressori ha estratto un coltello brandendolo contro il giovane iberico, raggiunto al fianco da un fendente.

Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Fortunatamente, la lama non è affondata e il 22enne è stato ferito solo superficialmente. Al ragazzo stata suturata la ferita e a breve verrà dimesso.

Sul posto, viale Romagna all'altezza del numero civico 41, sono giunte le Volanti e gli agenti hanno confermato che l'episodio è iniziato e terminato in strada, alle 5.40, dove il 22enne si trovava con amici quando è stato avvicinato dal gruppetto, di almeno tre persone. La Polizia di Stato indaga per tentata rapina.