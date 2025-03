Raduni clandestini di auto, per lo più sportive o modificate, tra sgommate e musica a tutto volume. Un 23enne di Dovera, nel Cremasco, è stato individuato e denunciato dalla polizia locale di San Giuliano dopo aver organizzato almeno due rendez-vous, con centinaia di veicoli confluiti nottetempo nel parcheggio dell’Ikea di San Giuliano. Il giovane, a quanto pare, non era nuovo a queste iniziative, che segnalava anche attraverso i social a un pubblico di potenziali interessati. La musica “a palla“ in arrivo dalle radio delle auto faceva da contorno ai ritrovi, come confermato anche dai residenti della frazione di Sesto Ulteriano, tra i primi a segnalare il problema. All’inizio si era diffusa la voce che i raduni fossero autorizzati dal Comune, "in realtà non è affatto così, tant’è che l’organizzatore è stato denunciato", precisa il sindaco Marco Segala.