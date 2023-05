Raccolte 5 tonnellate di rifiuti E la “sfida plogging“ continua

di Barbara Calderola

Lo sport che aiuta l’ambiente ha fatto centro anche stavolta: in due giorni 1.500 volontari in campo fra hinterland e Brianza hanno raccolto 5 tonnellate di rifiuti su strade, scarpate, fossi e boschi. Ma il Weplogging targato Cem, gestore dei rifiuti interprovinciale, non è finito: ancora per oggi si può partecipare al concorso social inviando al sito dell’azienda un’immagine sulla propria corsa raccogliendo immondizia, "un altro modo per sensibilizzare tutti alla causa", spiega la società. La lotta alle discariche abusive ha dato "risultati importanti, 45 i Comuni che hanno partecipato - dice il presidente Alberto Fulgione -. Questa seconda edizione come l’anno scorso ha messo in campo cura per la natura e amore per il proprio territorio. Siamo orgogliosi del successo dell’iniziativa e della costanza con cui i nostri cittadini continuano a darsi da fare ripulendo ogni angolo. È il segno evidente di una consapevolezza che non si limita a un solo fine settimana, ma prosegue sempre". Fra i centri che si sono distinti, Settala, medaglia di bronzo con 288 chili di pattumiera chiusa in 96 sacchi. I virtuosi saranno premiati il 28 maggio a " 50 in Cascina", la domenica per famiglie con giochi, street food e spettacoli nella sede di Cavenago organizzata per festeggiare il compleanno del colosso. Un altro momento per ribadire la priorità della lotta al cambiamento climatico che "passa dalle scelte di tutti i giorni". Da tempo Cem è impegnato "a coinvolgere le persone per condividere l’obiettivo". "La corsa contro l’inciviltà è diventata un appuntamento fisso", ancora Fulgione. Un impegno che si riflette sui bilanci. Nel 2022 il fatturato dell’ex consorzio è stato di 86,5 milioni di euro, in crescita di quasi 10 rispetto al 2021. Mentre la differenziata sfiora l’80% in media in zona, una delle più riciclone d’Italia.